Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, состоялось пять матчей 13-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 13-й тур. Результаты матчей 10 декабря:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16);

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 1:3 (25:21, 23:25, 16:25, 19:25);

«Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Калининградская область) – 0:3 (22:25, 23:25, 23:25);

«Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратов) – 1:3 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18);

«Тулица» (Тульская область) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) – 2:3 (25:16, 24:26, 29:31, 25:16, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».