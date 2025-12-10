Ярослав Подлесных покинул «Динамо» и стал игроком «Белогорья»

31-летний доигровщик Ярослав Подлесных покинул московское «Динамо», за которое выступал с 2020 года, и вошёл в состав «Белогорья». Об этом сообщила пресс-служба белгородской команды на официальном сайте.

Подлесных уже выступал за «Белогорье» в сезоне-2016/2017. Он также играл за «Союз-СКА» в сезоне-2012/2013, «Грозный» (2013-2015), «Югру-Самотлор» в сезоне-2015/2016 и «Кузбасс» (2017-2020).

На клубном уровне Подлесных стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, трёхкратным обладателем Суперкубка России, а также Кубка ЕКВ.

В составе сборной России доигровщик стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, победителем Лиги наций в 2019 году.