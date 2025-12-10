«Коварный удар». Зиничев — о внезапной приостановке карьеры связующей «Динамо» Мск

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев объяснил отсутствие в составе команды на матч с «Заречьем-Одинцово» связующей Марии Смеленко и рассказал, кто замёт её место.

«Маши Смеленко не было в составе, потому что на этой неделе мы узнали от неё, что в ближайший год как минимум она решила посвятить себя не волейболу, а делам семейным. Мария направит основные усилия на подготовку к тому, что у неё родится ребёнок. Это дело не менее важное, чем занятие волейболом, особенно в нынешних условиях демографического кризиса. Но я не буду скрывать, что для нас это был неожиданный, я бы даже сказал – коварный удар, к которому мы не были готовы. Решение по замене Смеленко пришлось принимать на ходу, в разгар сезона.

На определённом этапе подготовки к сезону мы планировали, что в нашу команду вольётся сербская связующая Александра Чирович. Она находится в Москве, тренируется с нашим фарм-клубом. Мы приняли следующее решение: в этом сезоне второй связующей нашей команды будет Полина Солодова. Возможно, и первой, если у неё получится. Она очень активная, умелая, амбициозная девушка. Пока ей 17 лет.

Полина провела две тренировки с нашей командой на этой неделе. В этом сезоне связующими «Динамо» будут Елизавета Синицына и Полина Солодова. Вместо Солодовой в «Москвичке-МВА» будет выступать Чирович. Для этого мы предпринимаем шаги, чтобы заявить её. Желаю Полине успехов! Я уверен, что она поможет нашей команде в этом сезоне», – приводит слова Зиничева пресс-служба клуба на официальном сайте.