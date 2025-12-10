Брянский объяснили причины расставания «Динамо» Мск с Подлесных

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский и доигровщик Ярослав Подлесных объяснили причины расторжения контракта между игроком и клубом в середине сезона и его переход в «Белогорье».

«Ярослав Подлесных благодаря своей работе и выступлениям за «Динамо» вошёл в число лучших доигровщиков нашей страны, получил вызов в национальную команду России, с которой стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио. Сейчас для него пришло время перезагрузить карьеру. В «Динамо» пошли навстречу игроку и дали согласие на его переход в другой клуб. Это новый вызов и для Ярослава, и для нашего клуба», – приводит слова Брянского пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Я от всего сердца хотел бы поблагодарить руководство, тренерский штаб, партнёров по команде, сотрудников и, конечно, болельщиков «Динамо» за годы совместной работы. За минувшие сезоны мы вместе пережили множество невероятных моментов, достигли исторических успехов для клуба. Всё это навсегда останется в моей памяти. Сейчас для меня наступил момент двигаться дальше — переход в другой клуб будет правильным решением для моей карьеры. Я благодарен руководству и тренерскому штабу «Динамо» за понимание и содействие во всех вопросах, связанных с переходом. Желаю клубу дальнейшего процветания и новых побед! Увидимся на площадке!» – приводит слова Подлесных пресс-служба клуба на официальном сайте.