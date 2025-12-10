Вербов — о победе над «Кузбассом»: хорошо, что в стрессовой ситуации проявили характер

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу над «Кузбассом» в рамках 12-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

«Очевидно, что фокус внимания в конце третьего сета сместился на доигрывание матча. «Кузбасс» хорошо показал, что стоит чуть-чуть замешкаться, подумать о другом – о пицце в раздевалке или бане – и будут проблемы. Хорошо, что в стрессовой ситуации проявили характер. Сурмачевский забил последний мяч. Сделал то, что должен был, ну, наверное, пять мячей назад. Говорит, я специально хотел проверить, как мы выйдем из этой ситуации. Ну, чувство юмора говорит о том, что мы были в сознании», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита-Казань».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).