«Они хорошо играли и давили на подаче». Волков — о победе над «Кузбассом»
Волейболист «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу над «Кузбассом» в рамках 12-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).
Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
10 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
«В концовке третьего сета были серия хороших подач и наши неуверенные действия – где-то в атаке, где-то на приёме. Немножко посыпались. Но, мне кажется, всё равно держали под контролем всё и завершили, самое главное, победой. Соперника тоже хочу отметить. Они хорошо играли и давили на подаче. И вот этот отрезок только с этим связан. Тоже хорошая подача полетела, когда уже терять нечего было», — приводит слова Волкова пресс-служба «Зенита-Казань».
