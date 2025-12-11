«Они хорошо играли и давили на подаче». Волков — о победе над «Кузбассом»

Волейболист «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу над «Кузбассом» в рамках 12-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

«В концовке третьего сета были серия хороших подач и наши неуверенные действия – где-то в атаке, где-то на приёме. Немножко посыпались. Но, мне кажется, всё равно держали под контролем всё и завершили, самое главное, победой. Соперника тоже хочу отметить. Они хорошо играли и давили на подаче. И вот этот отрезок только с этим связан. Тоже хорошая подача полетела, когда уже терять нечего было», — приводит слова Волкова пресс-служба «Зенита-Казань».