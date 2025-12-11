Скидки
Волейбол

ВФВ поддержала игрока «Локомотива» Сэма Деру после обнаружения онкологии

ВФВ поддержала игрока «Локомотива» Сэма Деру после обнаружения онкологии
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) поддержала игрока Сэма Деру, который нынче выступает за новосибирский «Локомотив», после того как стало известно, что у бельгийца обнаружен рак.

«Тот случай, когда все мы на одной стороне площадки. Каждая команда, каждый болельщик, все мы держим кулаки за Сэма Деру, которому предстоит борьба не на волейбольной арене. Ты обязательно победишь! Сэм, мы с тобой!» — сообщается в заявлении пресс-службы ВФВ.

Деру 33 года. Он играет за российские клубы с 2019 года. Карьера спортсмена включает предыдущие выступления за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а в 2025 году волейболист подписал контракт с новосибирским «Локомотивом».

Новости. Волейбол
Новости. Волейбол

