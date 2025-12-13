Начало прямой видеотрансляции полуфинала клубного ЧМ по волейболу «Чонельяно» — «Озаску»

13 декабря в 22:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция полуфинального матча клубного чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года между клубами «Чонельяно» (Италия) и «Озаску» (Бразилия).

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

