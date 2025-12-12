Блокирующая «Динамо-Ак Барс» Королёва рассказала о своём первом матче за клуб

Российская волейболистка, блокирующая женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Казань Ирина Королёва рассказала, помнит ли свой первый матч за клуб.

Королёва выступает за «Динамо-Ак Барс» суммарно почти 10 лет. Спортсменка дебютировала в нём в 2016 году. В сезоне-2023/2024 она выступала за санкт-петербургскую «Ленинградку», но позднее вернулась в Казань. Недавно волейболистка достигла отметки в 300 матчей за команду.

— Оглядываясь назад на эти годы, помните ли вы свой самый первый матч за казанский клуб?

— Помню, это был выставочный матч, прощальная игра Екатерины Гамовой. Игра проходила в Центре волейбола, и Катя тогда играла за обе команды. Было очень неожиданно принять участие в этом матче, потому что у нас были лишь небольшие пересечения в сборной, но полноценной работы вместе в клубах не было. И вот, стоя на площадке, я прикоснулась к легендарной игре.

Я часто вспоминаю этот момент, потому что подготовка сборной проходит на базе в Новогорске. Когда переходишь из одного корпуса в другой, там есть фотогалерея, похожая на нашу в Центре волейбола, с памятными моментами. И там висит фотография именно с той игры, где есть и я на площадке.

— Представляли ли вы тогда, когда только пришли в команду, что останетесь здесь так надолго и сыграете такое количество матчей?

— Нет, не представляла. В Казани, как правило, контракты заключаются на один год, и я пришла с таким же. И тогда Сергей Николаевич Чернышёв сказал, что у нас никто на год не остаётся, всем нравится, и все продлевают. Я тогда думала: «Ну, посмотрим, может быть...» То, что это выльется почти в 10 лет, это просто невероятно! Такого я тогда точно не ожидала, — приводит слова Королёвой официальный сайт ЖВК «Динамо-Ак Барс».