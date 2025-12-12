Скидки
«Ярко вспомнился этот момент». Королёва — о самом запоминающемся матче в карьере

«Ярко вспомнился этот момент». Королёва — о самом запоминающемся матче в карьере
Российская волейболистка, блокирующая женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Казань Ирина Королёва поделилась, какой матч в карьере за клуб считает одним из самых ярких.

— Есть ли какой-то особенный, самый запоминающийся матч из этих 300, который навсегда останется в вашей памяти? Возможно, он был переломным или в нём вы испытали самые яркие эмоции?
— Наверное, самые яркие и запоминающиеся матчи, как правило, остаются те, что были недавно – они просто ближе по времени, поэтому ты их лучше помнишь. Но вы меня сейчас спросили, и я вспомнила очень сильный момент.

Мы выиграли Кубок ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола. — Прим. «Чемпионата») в 2017 году. Это был действительно топовый европейский турнир. Мы играли тогда против итальянской команды, и это был очень непростой матч. Играли в Италии, в гостях, при сумасшедшей поддержке местных болельщиков. И на награждении нам вынесли флаги и триколор с надписью «Казань». Прямо сейчас так ярко вспомнился именно этот момент, это было очень приятно. Да, конечно, хочется повторить победы на международной арене, — приводит слова Королёвой официальный сайт ЖВК «Динамо-Ак Барс».

