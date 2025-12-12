Российские волейболисты-юниоры будут допущены до международной арены с 1 января 2026 года

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала заявление, в котором подтвердила решение Международной федерации волейбола допустить российских волейболистов-юниоров до международных соревнований с флагом и гимном. Спортсмены смогут выступать на международной арене с 1 января 2026 года.

Ранее МОК снял ограничения с молодых российских и белорусских спортсменов. Теперь юниоры вновь смогут участвовать в международных стартах с национальной символикой без дополнительных проверок.

«Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить юниоров из России в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом и гимном.

11 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.

Это решение возвращает вопрос в правовую сферу и подчёркивает главный принцип спорта, где соревновательная площадка должна быть полем для диалога, а не карательным инструментом.

Также состоялось заседание исполкома Международной федерации волейбола, где поддержано решение о допуске молодёжных сборных России и Беларуси на международные соревнования с 1 января 2026 года», — говорится в заявлении организации.