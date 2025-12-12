Скидки
«Важный шаг». Президент ВФВ — о допуске юниорских сборных к международным стартам

Комментарии

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко высказался о решении Международной федерации волейбола (FIVB) допустить российских волейболистов-юниоров до международных соревнований с флагом и гимном. Спортсмены смогут выступать на международной арене с 1 января 2026 года.

«Мы приветствуем решение FIVB и Международного олимпийского комитета, которое снимает ограничения с российских молодежных сборных и возвращает нашим спортсменам право честно и открыто выступать на международной арене.

Это важный шаг к восстановлению справедливого отношения к спорту в правовом поле, где главным критерием остаются талант, труд и спортивный результат. Надо отметить, что FIVB, включающая в себя 222 федерации, крупнейшая международная федерация, проголосовала за возвращение России ещё 5 декабря, до заседания МОК.

Для наших юных волейболистов это не просто возможность участвовать в турнирах под флагом и гимном России, это сигнал к тому, что спорт снова становится пространством диалога, а не инструментом давления. Уверены, российские команды достойно представят страну и покажут высокий уровень волейбола. Благодарю всех, кто поддерживал наших спортсменов в этот непростой период», – приводит слова Шевченко ТАСС.

Российские волейболисты-юниоры будут допущены до международной арены с 1 января 2026 года
