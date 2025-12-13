Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 13 декабря (время московское):

13:00. «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск).

15:30. «Оренбуржье» (Оренбург) — «Кузбасс» (Кемерово).

17:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Белогорье» (Белгород).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).