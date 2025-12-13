Скидки
Новосибирский «Локомотив» обыграл «Енисей» в 13-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Енисей» в 13-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
Волейболисты «Локомотива» из Новосибирска одержали победу над красноярским «Енисеем» в матче 13-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:21) в пользу новосибирцев.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 13-й тур:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

