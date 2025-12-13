Скидки
Волейбол Новости

«Белогорье» неожиданно проиграло «Динамо-ЛО» в рамках 13-го тура Суперлиги

Комментарии

Волейболисты «Белогорья» уступили «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 13-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 23:25, 25:21, 19:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
13 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».

Календарь Суперлиги - 2025/2026
Таблица Суперлиги - 2025/2026
