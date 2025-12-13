«Белогорье» неожиданно проиграло «Динамо-ЛО» в рамках 13-го тура Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» уступили «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 13-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 23:25, 25:21, 19:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».