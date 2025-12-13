Определилась символическая сборная 12-го тура мужской Суперлиги-2025/2026

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) определила лучших игроков по итогам 12-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом символической сборной.

Доигровщики: Павел Тетюхин (Белогорье), Матвей Кутлунин (Ярославич);

Либеро: Максим Максименко («Оренбуржье»);

Связующий: Майка Ма'а («Факел Ямал»);

Блокирующие: Михаил Падо («Нова»), Артём Вольвич («Зенит-Казань»);

Диагональный: Павел Железняков («Горький»).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».