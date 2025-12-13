Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, состоялись два матча 14-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 14-й тур. Результаты матчей 13 декабря:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Заречье-Одинцово» Московская область – 0:3 (21:25, 21:25, 21:25);

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Протон» Саратов – 2:3 (25:17, 17:25, 25:19, 21:25, 13:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».