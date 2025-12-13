Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, в рамках 13-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 13-й тур. Результаты матчей 13 декабря:

«Енисей» Красноярск – «Локомотив» Новосибирск – 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25).

«Оренбуржье» Оренбург – «Кузбасс» Кемерово – 3:2 (25:19, 21:25, 21:25, 25:10, 15:13).

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Белогорье» Белгород – 3:2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).