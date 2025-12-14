Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся пять матчей 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 14 декабря (время московское):

15:30. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Нова» (Новокуйбышевск);

17:00. «Ярославич» (Ярославль) — «Горький» (Нижний Новгород);

18:00. «Зенит-Казань» (Казань) — МГТУ (Москва);

18:30. «Динамо» (Москва) — «Динамо-Урал» (Уфа).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).