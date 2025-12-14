Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 14 декабря (время московское):

15:00. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург);

17:30. «Динамо» (Москва) — «Корабелка» (Санкт-Петербург);

19:00. «Локомотив» (Калининградская область) — «Минчанка» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».