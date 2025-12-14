«Факел Ямал» одолел «Зенит» СПб в матче мужской Суперлиги по волейболу

Сегодня, 14 декабря, в рамках 13-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Факел Ямал» из Нового Уренгоя обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20).

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 13-й тур:

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Зенит» Санкт-Петербург — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).