Волейбол

«Факел Ямал» одолел «Зенит» СПб в матче мужской Суперлиги по волейболу

Сегодня, 14 декабря, в рамках 13-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 «Факел Ямал» из Нового Уренгоя обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 13-й тур:

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Зенит» Санкт-Петербург — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

