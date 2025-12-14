Скидки
Московское «Динамо» обыграло «Корабелку» в рамках женской Суперлиги по волейболу

Московское «Динамо» обыграло «Корабелку» в рамках женской Суперлиги по волейболу
Волейболистки московского «Динамо» на домашней площадке нанесли поражение «Корабелке» (Санкт-Петербург) в рамках 14-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 26:24, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Корабелка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Подкопаева, Синицына
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 14-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (26:24, 26:24, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

