Московское «Динамо» обыграло «Корабелку» в рамках женской Суперлиги по волейболу

Волейболистки московского «Динамо» на домашней площадке нанесли поражение «Корабелке» (Санкт-Петербург) в рамках 14-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 26:24, 25:18).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 14-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (26:24, 26:24, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».