Московское «Динамо» обыграло «Корабелку» в рамках женской Суперлиги по волейболу
Поделиться
Волейболистки московского «Динамо» на домашней площадке нанесли поражение «Корабелке» (Санкт-Петербург) в рамках 14-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 26:24, 25:18).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Корабелка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Подкопаева, Синицына
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 14-й тур:
«Динамо» (Москва) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (26:24, 26:24, 25:18).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
19:00
-
17:59
-
09:49
-
09:29
- 13 декабря 2025
-
22:15
-
21:20
-
20:09
-
19:56
-
19:31
-
15:58
-
09:54
-
09:26
- 12 декабря 2025
-
16:20
-
14:03
-
12:35
-
12:07
- 11 декабря 2025
-
21:17
-
20:22
-
15:45
-
13:52
-
08:30
-
00:43
- 10 декабря 2025
-
23:42
-
23:12
-
23:03
-
22:49
-
22:04
-
21:55
-
20:59
-
20:55
-
20:45
-
20:39
-
18:48
-
17:45
-
17:17