Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» разгромил МГТУ в 13-м туре чемпионата России по волейболу

Комментарии

Волейболисты «Зенита-Казань» уверенно обыграли московский МГТУ в рамках 13-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).

Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
МГТУ: Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Котов, Ситюк

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Зенит-Казань» – МГТУ Москва — 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь Суперлиги (м)
Турнирная таблица Суперлиги (м)
«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги
«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги
Новости. Волейбол
Новости. Волейбол

