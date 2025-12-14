«Зенит-Казань» разгромил МГТУ в 13-м туре чемпионата России по волейболу

Волейболисты «Зенита-Казань» уверенно обыграли московский МГТУ в рамках 13-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Зенит-Казань» – МГТУ Москва — 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).