Московское «Динамо» одержало победу над «Динамо-Урал» в рамках Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в матче 13-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Динамо» Москва — «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).