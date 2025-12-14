Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Зоран Терзич объяснил, почему «Динамо-Ак Барс» проиграло «Протону»

Зоран Терзич объяснил, почему «Динамо-Ак Барс» проиграло «Протону»
Комментарии

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил, почему его команда проиграла «Протону» на тай-брейке в рамках 14-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (17:25, 25:17, 19:25, 25:21, 15:13).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
13 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Протон
Саратов
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова

«Всё просто: мы не показали свою лучшую игру. Почему – пока сложно сказать, нужно анализировать. «Протон» сыграл хорошо и заслуженно победил. Поздравляю их с этой победой.

Не могу сказать, что соперник удивил. Они играли в свой обычный волейбол – с хорошей подачей и блоком. Наша проблема была в том, что мы не смогли показать свой привычный уровень в этих компонентах.

Насколько серьёзно повреждение у Мартинес? Я думаю, что травма несерьёзная. Мы просто решили не рисковать», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» потерпело неожиданное поражение. Что случилось в матче с «Протоном»?
«Динамо-Ак Барс» потерпело неожиданное поражение. Что случилось в матче с «Протоном»?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android