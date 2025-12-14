Зоран Терзич объяснил, почему «Динамо-Ак Барс» проиграло «Протону»

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил, почему его команда проиграла «Протону» на тай-брейке в рамках 14-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (17:25, 25:17, 19:25, 25:21, 15:13).

«Всё просто: мы не показали свою лучшую игру. Почему – пока сложно сказать, нужно анализировать. «Протон» сыграл хорошо и заслуженно победил. Поздравляю их с этой победой.

Не могу сказать, что соперник удивил. Они играли в свой обычный волейбол – с хорошей подачей и блоком. Наша проблема была в том, что мы не смогли показать свой привычный уровень в этих компонентах.

Насколько серьёзно повреждение у Мартинес? Я думаю, что травма несерьёзная. Мы просто решили не рисковать», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.