«Нам нужно не перегореть». Константинов — о победе «Локомотива» над «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру своей команды в матче с «Енисеем» в рамках 13-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:21) в пользу новосибирцев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
13 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Волков, Цепков, Крескин, Штерн
Локомотив: Николов, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Я думаю, что в начале первой партии в команде была некоторая нервозность, возможно, из-за нашего предыдущего поражения. Мы допустили много ошибок, особенно на подаче: в первой партии ошиблись девять или 10 раз. Это было слишком много, мы просто дарили очки сопернику, играли излишне рискованно и бессмысленно. Но затем мы быстро вернули свою игру: сократили количество ошибок на подаче, стали лучше играть в защите, действовать более осмысленно, а не только рисковать. Также улучшили игру на съёме. За счёт этого и произошёл перелом в матче.

Последующие партии получились убедительными, поэтому я доволен — команда вернула спокойствие и уверенность. Честно говоря, я и сам был спокоен. Я знал, что нам нужно не перегореть, а наоборот — успокоиться и играть в свою игру. Несмотря на неудачное начало, чувствовал, что мы всё равно покажем свою игру, так и произошло», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

