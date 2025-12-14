Скидки
Волейбол

«Победили на качелях». Главный тренер «Динамо-ЛО» — о матче с «Белогорьем»

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал победу команды над «Белогорьем» в рамках 13-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
13 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

«Мы включились в третьей партии, а «Белогорье» после этого немного встало и, возможно, уже решило, что выиграло.

Но скажу о другом: сегодня команды играли практически без диагональных, без второй зоны. У Ромы игра не пошла, Паша ещё восстанавливается. У «Белогорья» Хачдади травмировался и только восстанавливается, а Подребинкин, наверное, ещё не был готов помочь в полную силу, хотя мы его разбирали, и в прошлых матчах он выглядел очень неплохо. Победили на качелях», – приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

