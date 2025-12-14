«Победили на качелях». Главный тренер «Динамо-ЛО» — о матче с «Белогорьем»

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал победу команды над «Белогорьем» в рамках 13-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19).

«Мы включились в третьей партии, а «Белогорье» после этого немного встало и, возможно, уже решило, что выиграло.

Но скажу о другом: сегодня команды играли практически без диагональных, без второй зоны. У Ромы игра не пошла, Паша ещё восстанавливается. У «Белогорья» Хачдади травмировался и только восстанавливается, а Подребинкин, наверное, ещё не был готов помочь в полную силу, хотя мы его разбирали, и в прошлых матчах он выглядел очень неплохо. Победили на качелях», – приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.