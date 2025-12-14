Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 14 декабря

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 14 декабря
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось пять матчей 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 14 декабря:

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 0:3 (18:25, 23:25, 20:25);

«Ярославич» (Ярославль) — «Горький» (Нижний Новгород) — 0:3 (21:25, 20:25, 14:25);

«Зенит-Казань» (Казань) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:11);

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).

