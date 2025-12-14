Волейболистки «Локомотива» одержали победу над «Минчанкой» в матче Суперлиги
Поделиться
Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Минчанку» из Беларуси в рамках 14-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Минчанка
Минск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Картаева
Минчанка: Сычёва, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Наварро, Горная, Бурак, Тинникова
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 14-й тур:
«Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
21:48
-
20:59
-
20:00
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:32
-
19:00
-
17:59
-
09:49
-
09:29
- 13 декабря 2025
-
22:15
-
21:20
-
20:09
-
19:56
-
19:31
-
15:58
-
09:54
-
09:26
- 12 декабря 2025
-
16:20
-
14:03
-
12:35
-
12:07
- 11 декабря 2025
-
21:17
-
20:22
-
15:45
-
13:52
-
08:30
-
00:43
- 10 декабря 2025
-
23:42
-
23:12
-
23:03
-
22:49
-
22:04