Волейболистки «Локомотива» одержали победу над «Минчанкой» в матче Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Минчанку» из Беларуси в рамках 14-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 14-й тур:

«Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».