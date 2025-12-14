Скидки
Волейболистки «Локомотива» одержали победу над «Минчанкой» в матче Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Минчанку» из Беларуси в рамках 14-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Минчанка
Минск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Картаева
Минчанка: Сычёва, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Наварро, Горная, Бурак, Тинникова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 14-й тур:

«Локомотив» (Калининград) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

