Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись три матча 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 14 декабря:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:17, 25:15, 25:22);

«Динамо» (Москва) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (26:24, 26:24, 25:18);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (25:12, 18:25, 25:20, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».