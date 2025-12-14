Скидки
Вербов — о победе над МГТУ: можно было чуть больше дать поиграть резервистам

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу над МГТУ в рамках 13-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).

Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
МГТУ: Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Котов, Ситюк

«Делали акцент в первую очередь на себе – чтобы не выпадали из игры. Чтобы правильно реагировали на позитивные и негативные моменты. Но больше на негативные. Хочется, чтобы мы их быстро прожёвывали и они не превращались для команды в снежный ком. Сегодня кусочек игры был, где надо было это напомнить. В целом не так много было этих трудностей сегодня. Можно было чуть больше дать поиграть резервистам, но мы держали в уме, что это последний матч перед Суперкубком – дальше будет солидная пауза», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита-Казань».

«Зенит-Казань» разгромил МГТУ в 13-м туре чемпионата России по волейболу
