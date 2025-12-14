Вербов — о победе над МГТУ: можно было чуть больше дать поиграть резервистам

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу над МГТУ в рамках 13-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).
«Делали акцент в первую очередь на себе – чтобы не выпадали из игры. Чтобы правильно реагировали на позитивные и негативные моменты. Но больше на негативные. Хочется, чтобы мы их быстро прожёвывали и они не превращались для команды в снежный ком. Сегодня кусочек игры был, где надо было это напомнить. В целом не так много было этих трудностей сегодня. Можно было чуть больше дать поиграть резервистам, но мы держали в уме, что это последний матч перед Суперкубком – дальше будет солидная пауза», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита-Казань».
