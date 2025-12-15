Главный тренер «Факела» оценил победу над «Зенитом» СПб в Суперлиге

Главный тренер «Факела Ямал» Роман Емполов из Нового Уренгоя прокомментировал победу над «Зенитом» (Санкт-Петербург) в матче 13-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20).

«Хорошие эмоции сейчас. Ребята, можно сказать, отдали все силы, эмоции, тяжёлые моменты перебарывали. И сейчас, после победы, радовались от души, не наигранно. В третьем сете удалось хорошо переломить игру, потому что второй сет не получился — там плохо стартанули. Но ребята собрались в нужный момент, и самое главное, хочу отметить, что играли цельной командой, никто на себя одеяло не тянул. Всем было тяжело, но справились.

Это именно командная победа, она вдвойне приятна. Все свою работу сделали чистенько. Отпринимали хорошо. Я не смотрел цифры, но, думаю, приём у нас лучше, чем у «Зенита». Думаю, атаку тоже выиграли, да и подавали хорошо, даже закончили эйсом. Пожалуй, все элементы сегодня получились», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».