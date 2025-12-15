Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Главный тренер «Факела» оценил победу над «Зенитом» СПб в Суперлиге

Главный тренер «Факела» оценил победу над «Зенитом» СПб в Суперлиге
Комментарии

Главный тренер «Факела Ямал» Роман Емполов из Нового Уренгоя прокомментировал победу над «Зенитом» (Санкт-Петербург) в матче 13-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь

«Хорошие эмоции сейчас. Ребята, можно сказать, отдали все силы, эмоции, тяжёлые моменты перебарывали. И сейчас, после победы, радовались от души, не наигранно. В третьем сете удалось хорошо переломить игру, потому что второй сет не получился — там плохо стартанули. Но ребята собрались в нужный момент, и самое главное, хочу отметить, что играли цельной командой, никто на себя одеяло не тянул. Всем было тяжело, но справились.

Это именно командная победа, она вдвойне приятна. Все свою работу сделали чистенько. Отпринимали хорошо. Я не смотрел цифры, но, думаю, приём у нас лучше, чем у «Зенита». Думаю, атаку тоже выиграли, да и подавали хорошо, даже закончили эйсом. Пожалуй, все элементы сегодня получились», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Материалы по теме
«Факел Ямал» одолел «Зенит» СПб в матче мужской Суперлиги по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android