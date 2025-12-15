Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 15 декабря (время московское):

16:00. «Омичка» (Омская область) — «Енисей» (Красноярск);

19:00. «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».