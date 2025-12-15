Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, состоялось два матча 14-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 14-й тур. Результаты матчей 15 декабря:

«Омичка» Омск — «Енисей» Красноярск – 3:2 (25:17, 27:25, 22:25, 19:25, 15:5);

«Тулица» Тула — «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:19, 25:22, 25:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».