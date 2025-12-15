Скидки
Экс-россиянка Антропова признана самым ценным игроком клубного чемпионата мира
22-летняя бывшая россиянка Екатерина Антропова, выступающая за итальянский «Савино Дель Бене» (Скандиччи), признана самым ценным игроком клубного чемпионата мира – 2025, который проходил в бразильском Сан-Паулу.

В финальном матче волейболистки «Савино Дель Бене» обыграли «Имоко Конельяно» (Италия) со счётом 3:1 (30:28, 25:19, 21:25, 25:23). Антропова внесла весомый вклад в победу в решающем матче турнира, набрав 25 очков за игру. Помимо награды самому ценному игроку турнира, Антропова также вошла в символическую сборную клубного чемпионата мира.

Символическая сборная клубного чемпионата мира – 2025:

Самый ценный игрок: Екатерина Антропова («Скандиччи»).

Либеро: Камила Брайт («Озаску»).

Доигровщицы: Эйвери Скиннер («Скандиччи»), Габриэла Гимараес («Конельяно»).

Связующая: Майя Огненович («Скандиччи»).

Диагональная: Екатерина Антропова («Скандиччи»).

Блокирующие: Марина Лубиан («Конельяно»), Адени́зия Феррейра («Прая Клуб»).

