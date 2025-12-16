Скидки
Пламен Константинов продлил контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Об этом объявила пресс-служба новосибирской команды.

Пламен Константинов возглавил «Локомотив» в мае 2016 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России по волейболу в 2020 году.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

