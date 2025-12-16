Скидки
«Работа уже даёт плоды». Константинов — о продлении контракта с «Локомотивом»

«Работа уже даёт плоды». Константинов — о продлении контракта с «Локомотивом»
Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал продление контракта с клубом до конца сезона-2027/2028. Специалист возглавил команду в мае 2016 года.

«Изначально мы определили такой путь с руководством: нам важно не только приглашать готовых игроков, но и растить своих. Это, безусловно, долгосрочная перспектива. Выращивать собственных игроков — процесс небыстрый, но наше сотрудничество как раз было рассчитано на длительный срок. Эта работа уже даёт плоды: наши воспитанники в деле. Значит, стратегия работает.

Первый год с руководством мы узнавали друг друга. Понимали реалии и географию российского чемпионата, потом осознали, что можем пойти другим путём — не рассчитывать только на приглашённых игроков, а выращивать свои таланты. Это тесно связано и с развитием молодёжной системы. Это совместная работа — тренерского штаба основной команды и молодёжной, мы действуем как единое целое. Так был приглашён Георги Петров, который возглавил «Локомотив-СШОР». В течение всего нашего совместного пути с командой нас также поддерживает «РЖД», благодарю их за поддержку и содействие во всех вопросах. Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников отмечал, что он тоже хочет видеть наших воспитанников в команде. Это общий проект с долгосрочной перспективой», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».

Новости. Волейбол
