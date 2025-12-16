Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Матушка Сибирь меня приняла». Тренер «Локомотива» — о жизни в Новосибирске

«Матушка Сибирь меня приняла». Тренер «Локомотива» — о жизни в Новосибирске
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов рассказал, как обосновался в Новосибирске после продления контракта с клубом до конца сезона-2027/2028.

«Матушка Сибирь меня приняла. Холодная погода совсем не мучит — жара, наверное, даже больше беспокоит. Я не из тех иностранцев, кто живёт стереотипами про Сибирь – где на улицах медведи ходят. Те, кто был здесь, понимают: всё на высшем уровне. Конечно, география сказывается — часовые пояса, перелёты, и это больше всего отражается именно на спорте», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».

Пламен Константинов возглавил «Локомотив» в мае 2016 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России по волейболу в 2020 году.

Материалы по теме
«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги
«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android