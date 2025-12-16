«Матушка Сибирь меня приняла». Тренер «Локомотива» — о жизни в Новосибирске

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов рассказал, как обосновался в Новосибирске после продления контракта с клубом до конца сезона-2027/2028.

«Матушка Сибирь меня приняла. Холодная погода совсем не мучит — жара, наверное, даже больше беспокоит. Я не из тех иностранцев, кто живёт стереотипами про Сибирь – где на улицах медведи ходят. Те, кто был здесь, понимают: всё на высшем уровне. Конечно, география сказывается — часовые пояса, перелёты, и это больше всего отражается именно на спорте», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».

Пламен Константинов возглавил «Локомотив» в мае 2016 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России по волейболу в 2020 году.