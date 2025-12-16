Впервые в истории российского волейбола в одной команде на матч вышли три родных брата

В составе молодёжного мужского волейбольного клуба «Факел Ямал» из Нового Уренгоя впервые в истории российского волейбола был зафиксирован случай, когда в рамках одной команды на площадку вышли три родных брата.

В матче сыграли два доигровщика Василий и Семён Капрановы, а также связующий Григорий Капранов. Спортсмены провели встречу в рамках Молодёжной лиги против команды «Ярославич-2» из Ярославля и выиграли матч со счётом 0:3 в свою пользу.

В турнирной таблице Молодёжной лиги «Факел Ямал» занимает на текущий момент девятое место, имея в активе 19 очков. Следующим соперником клуба из Нового Уренгоя станет красноярский «Енисей-2».