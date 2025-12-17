Блокирующая Мина Попович пополнила состав «Ленинградки»

Представительница Сербии Мина Попович пополнила состав «Ленинградки» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Попович — игрок сборной Сербии и бронзовый призёр Олимпиады-2020. Волейболистка провела прошлый сезон в «Заречье-Одинцово», а в её активе — чемпионства Европы и мира, медали национальных первенств Сербии, Турции и России.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».