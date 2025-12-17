Скидки
Московское «Динамо» всухую обыграло «Белогорье» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва одержал сухую победу над клубом «Белогорье» из Белгорода в матче 15-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Туле, завершилась победой московского клуба со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Московское «Динамо» на текущий момент располагается на второй строчке турнирной таблицы с 34 очками. «Белогорье» находится на пятом месте, набрав 28 очков.

Следующим соперником клуба из Москвы станет казанский «Зенит». «Белогорье» сыграет с клубом «Нова» из Новокуйбышевска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
