Московское «Динамо» всухую обыграло «Белогорье» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва одержал сухую победу над клубом «Белогорье» из Белгорода в матче 15-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Туле, завершилась победой московского клуба со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:16).

Московское «Динамо» на текущий момент располагается на второй строчке турнирной таблицы с 34 очками. «Белогорье» находится на пятом месте, набрав 28 очков.

Следующим соперником клуба из Москвы станет казанский «Зенит». «Белогорье» сыграет с клубом «Нова» из Новокуйбышевска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).