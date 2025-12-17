Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результат матча 17 декабря:

«Белогорье» Белгород — «Динамо» Москва — 0:3 (19:25, 21:25, 16:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).