Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 17 декабря

Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 17 декабря
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результат матча 17 декабря:

  • «Белогорье» Белгород — «Динамо» Москва — 0:3 (19:25, 21:25, 16:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги
«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android