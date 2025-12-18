Скидки
135 очков набрали россиянки в 12-м туре турецкой Лиги Султанлар

135 очков набрали россиянки в 12-м туре турецкой Лиги Султанлар
В Турции завершился 12-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 135 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Гёзтепе» со счётом 3:1 (27:29, 25:17, 25:20, 25:17). Россиянка набрала 20 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:23) победил «Арас Карго». Россиянка принесла команде 18 очков.

«Бешикташ» Маргариты Курило со счётом 2:3 (18:25, 25:15, 25:15, 21:25, 14:16) уступил «Айдын Бююкшехир», где играют Виктория Кобзарь и Анна Тихомирова. Курило набрала 23 очка, Кобзарь принесла команде одно очко, Тихомирова – 14.

«Нилюфер» Полины Шемановой победил «Бахчеливлер» со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:18). Россиянка набрала 14 очков.

«Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 34:32) победил «Кузейбору». Лазарева набрала 32 очка и стала самым результативным игроком матча, Гатина – 13.

После 12-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» занимает первое место в турнирной таблице, «Фенербахче» – второе, «Зерен Спор» – четвёртое, «Нилюфер» – шестое, «Айдын Бююкшехир» – девятое, «Бешикташ» – 10-е.

