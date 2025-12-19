Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 19 декабря:

«Кузбасс» Кемерово — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 2:3 (23:25, 25:23, 16:25, 25:21, 14:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань».