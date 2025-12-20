Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 19 декабря:

«Уралочка-НТМК» Екатеринбург — «Енисей» Красноярск — 3:0 (26:24, 25:17, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».