Начало прямой видеотрансляции полуфинала клубного ЧМ по волейболу «Варта» — «Осака»

20 декабря в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция полуфинального матча клубного чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2025 года между клубами «Варта» Заверце (Польша) и «Осака» (Япония).

Во втором полуфинале итальянская «Перуджа» встретится с бразильской командой «Волей Рената». Соревнование проходит с 16 по 21 декабря в Белене (Бразилия).

