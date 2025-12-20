Скидки
Волейбол

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 20 декабря (время московское):

  • 12:00. «Енисей» (Красноярск) – «Ярославич» (Ярославль);
  • 18:00. «Белогорье» (Белгород) – «Нова» (Новокуйбышевск);
  • 18:00. «Горький» (Нижний Новгород) – «Динамо-Урал» (Уфа).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).

Календарь Суперлиги-2025/2026
Таблица Суперлиги-2025/2026
