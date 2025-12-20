Расписание матчей женского Суперкубка по волейболу на 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, состоятся полуфинальные матчи Суперкубка России среди женщин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперкубок-2025, женщины. Полуфинал. Расписание матчей 20 декабря

17:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург);

20:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Локомотив» (Калининград).

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.