Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женского Суперкубка по волейболу на 20 декабря

Расписание матчей женского Суперкубка по волейболу на 20 декабря
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоятся полуфинальные матчи Суперкубка России среди женщин – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперкубок-2025, женщины. Полуфинал. Расписание матчей 20 декабря

  • 17:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург);
  • 20:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Локомотив» (Калининград).

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.

Календарь женского Суперкубка по волейболу
Материалы по теме
Битва четырёх сильнейших клубов страны. Что нужно знать о женском Суперкубке — 2025?
Битва четырёх сильнейших клубов страны. Что нужно знать о женском Суперкубке — 2025?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android