«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Суперкубка России, обыграв «Ленинградку»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани нанесли поражение санкт-петербургской «Ленинградке» в рамках полуфинального матча Суперкубка России среди женщин – 2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Волейбол. Суперкубок-2025, женщины. Полуфинал.

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Второй финалист Суперкубка-2025 определится в матче между подмосковным «Заречьем-Одинцово» и калининградским «Локомотивом».

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.