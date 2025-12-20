Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Суперкубка России, обыграв «Ленинградку»

«Динамо-Ак Барс» вышло в финал Суперкубка России, обыграв «Ленинградку»
Комментарии

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» из Казани нанесли поражение санкт-петербургской «Ленинградке» в рамках полуфинального матча Суперкубка России среди женщин – 2025. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Суперкубок (ж) . 1/2 финала
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова

Волейбол. Суперкубок-2025, женщины. Полуфинал.

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Второй финалист Суперкубка-2025 определится в матче между подмосковным «Заречьем-Одинцово» и калининградским «Локомотивом».

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.

Турнирная таблица Суперкубка - 2026
Календарь Суперкубка - 2026
Материалы по теме
Кто выиграет женский Суперкубок-2025? Фавориты главного волейбольного сражения декабря
Рейтинг
Кто выиграет женский Суперкубок-2025? Фавориты главного волейбольного сражения декабря
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android