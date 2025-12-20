Скидки
Волейбол

«Заречье-Одинцово» в пяти партиях обыграло «Локомотив» в 1/2 финала Суперкубка России

«Заречье-Одинцово» в пяти партиях обыграло «Локомотив» в 1/2 финала Суперкубка России
Волейболистки «Заречья-Одинцово» (Московская область) обыграли «Локомотив» (Калининград) в полуфинале Суперкубка России среди женщин – 2025. Матч завершился со счётом 3:2 (29:27, 28:30, 25:20, 14:25, 16:14).

Суперкубок (ж) . 1/2 финала
20 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 2
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко

Волейбол. Женский Суперкубок России – 2025. Полуфинал.

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (29:27, 28:30, 25:20, 14:25, 16:14).

За титул «Заречье-Одинцово» сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс», которое в своём полуфинальном матче турнира победило «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Ранее трофей разыгрывался между двумя командами – победителем чемпионата России и обладателем Кубка России, однако в этом году формат был расширен до четырёх клубов.

Калининградский «Локомотив» – действующий чемпион страны, а казанское «Динамо-Ак Барс» – обладатель Кубка России – 2024. «Заречье-Одинцово» является бронзовым призёром чемпионата России – 2025, «Ленинградка» — финалист Кубка России – 2024.

